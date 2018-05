Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vulcão Kilauea está a expelir gases tóxicos e já desfez a perna de um homem

O fenómeno tem-se agravado e têm sido expelidos vidros, ácido clorídrico e lava.

16:20

O vulcão Kilauea, no Havai, continua a fazer estragos. O fenómeno da natureza tem-se tornado cada vez mais perigoso e já fez o primeiro ferido grave. Um homem foi atingido por um salpico de lava que lhe destruiu a parte inferior de uma das pernas, segundo avançou o Washington Post.



O morador havaiano encontrava-se na sua varanda, num terceiro andar, quando acabou ferido pelo Kilauea.



A população teme agora as nuvens tóxicas que se têm formado devido a uma reação química criada quando a lava entrou em contato com a água do mar.



Kilauea tem expelido lava através das fissuras no solo, a taxa de emissão de gás de dióxido de enxofre triplicou, e as autoridades têm alertado para a deficiente qualidade do ar.



Estas nuvens tóxicas podem causar sérias lesões nos pulmões, irritação na pele e nos olhos.



Já foram destruídas cerca de 40 estruturas, incluindo duas dezenas de casas. Duas mil pessoas evacuaram as suas habitações, 300 delas vivem temporariamente num abrigo, e os cientistas não sabem quando é que a erupção terminará.