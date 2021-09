Vulcão Kilauea no Hawai entra em erupção

Halema'uma'u

O vulcão Kilauea, que fica localizado no Parque Nacional de Vulcões da Ilha Grande do arquipélago do Hawai, é um dos mais ativos do mundo.

Timelapse of the new summit eruption on Kilauea volcano.



O vulcão Kilauea, no Hawai, entrou em erupção esta quinta-feira.O nível de alerta foi elevado para vermelho, enquanto o Observatório de Vulcões do Hawai avalia os riscos associados à saída de lava.A erupção deu-se na cratera denominadanão ocorreu em zonas residenciais e não há qualquer dano a registar, reportam as autoridades.Os Serviços geológicos dos Estados Unidos (USGS) indicam que a erupção está restrita apenas a esta cratera do vulcão. É possível ver um enorme coluna de fumo no ar.Em atualização