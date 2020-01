Vulcão nas Filipinas liberta cinzas e obriga à retirada de oito mil pessoas. Ativado alerta de erupção

O vulcão Taal, nas Filipinas, está a expelir cinza e obrigou já à retirada de milhares de pessoas da zona, bem como ao cancelamento de voos.As cinzas expelidas atingiram já uma altitude de 15 quilómetros. Foram emitidos avisos para uma possível erupção explosiva e tsunami vulcânico.Cerca de 8.000 moradores da ilha do vulcão e de outras cidades da região foram retirados, segundo informou o Conselho Nacional de Redução e Planeamento de Desastres.O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia elevou alerta para 4, numa escala até 5, o que significa que a "erupção explosiva perigosa é possível dentro de horas a dias".As aulas de segunda-feira foram canceladas e as autoridades pediram às pessoas para ficarem em casa.O vulcão Taal é um dos mais ativos do país e fica no meio de um lago, a cerca de 70 quilómetros a sul da capital, Manila.