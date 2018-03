Wall Street em queda após anúncio de tarifas a importações de aço e alumínio

Investidores receosos com possíveis retaliações dos parceiros comerciais norte-americanos.

Por Lusa | 20:21

Os índices bolsistas em Wall Street estão esta quinta-feira em queda acentuada, com os investidores receosos com possíveis retaliações dos parceiros comerciais norte-americanos, depois de Donald Trump ter decidido aplicar tarifas às importações de aço e alumínio.

O Presidente dos EUA anunciou esta quinta-feira que irá impor taxas às importações de aço (25%) e alumínio (10%).

O índice alargado Standard & Poor's 500 está a recuar 1,7%, o seletivo The Dow Jones industrial 2,0% e o tecnológico Nasdaq 1,8%.



Comissão diz que UE vai reagir de forma firme às tarifas de Trump sobre aço e alumínio

A União Europeia "vai reagir firme e proporcionalmente para defender os seus interesses", afirmou hoje o presidente da Comissão Europeia, depois do anúncio pelo Presidente norte-americano de tarifas sobre a importação de alumínio e aço.



"Lamentamos fortemente" esta decisão norte-americana, declarou Jean-Claude Juncker, citado num comunicado enviado para a imprensa, acrescentando que a Comissão vai apresentar "nos próximos dias uma proposta de contramedidas contra os EUA, compatíveis com as regras da Organização Mundial do Comércio, para reequilibrar a situação".



Para Juncker, a iniciativa dos EUA parece ser "uma intervenção flagrante para proteger a indústria" norte-americana e "não se basear em justificações ligadas à segurança nacional".



O presidente da comissão acrescentou que "esta decisão [de Trump] só pode agravar as coisas, em vez de favorecer uma solução".



"Não vamos ficar de braços cruzados quando a nossa indústria é atacada com medidas injustas", frisou.



A comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmstrom, também deplorou, no mesmo comunicado as medidas norte-americanas, que "vão ter um impacto negativo nas relações transatlânticas e nos mercados mundiais".



As medidas decididas por Trump "vão aumentar os custos e reduzir as escolhas dos consumidores norte-americanos de aço e alumínio, incluindo as indústrias que importam estes produtos", estimou.



"A União Europeia vai começar o mais cedo possível as consultas sobre a resolução de diferendos com os EUA em Genebra", acrescentou Malmstrom.