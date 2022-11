Washington e Seul alertam que uso de armas nucleares ditaria fim do regime Kim Jong-un

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul alertaram esta sexta-feira a Coreia do Norte que a utilização de qualquer tipo de arma nuclear contra Seul ou outros aliados regionais resultaria no fim do regime de Kim Jong-un.

A posição dos dois Estados surge numa altura em que Pyongyang tem aumentado os testes de mísseis balísticos na península coreana.

Após se reunirem hoje no Pentágono, o secretário Estado da Defesa, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, divulgaram uma declaração conjunta a referir que "condenaram fortemente" a escalada militar da Coreia do Norte.