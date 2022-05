Washington oferece apoio à família da jornalista palestiniana assassinada

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, prestou "profundas condolências" à família de Shireen Abu Akleh, jornalista palestiniana assassinada na Cisjordânia, informou este domingo um funcionário do Departamento de Estado.

Num telefonema no sábado, enquanto voava para Berlim, na Alemanha, Blinken, que já se tinha manifestado "profundamente perturbado" com o comportamento de "alguns polícias israelitas" no funeral da jornalista, falou com a família de Shireen Abu Akleh, à qual expressou suas "profundas condolências".

De acordo com um funcionário do Departamento de Estado, citado pela agência noticiosa AFP, Antony Blinken expressou o apoio de diplomatas norte-americanos em Jerusalém à família da jornalista, que também possuía cidadania norte-americana.