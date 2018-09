Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Washington otimista quanto a negociações comerciais com Bruxelas

Comissão Europeia fez saber que pondera cancelar as taxas alfandegárias para automóveis na condição de os EUA fazerem o mesmo.

Os Estados Unidos afirmaram-se esta sexta-feira confiantes quanto às conversações comerciais com a União Europeia (UE), antes de uma reunião prevista para segunda-feira de um representante norte-americano com a comissária europeia do Comércio, Cecilia Malmström.



"Estamos otimistas [...]. Diria que a relação entre os Estados Unidos e a UE está a reforçar-se. Vejo que há boa vontade", declarou Larry Kudlow, conselheiro económico da Casa Branca, ao canal televisivo CNBC, apontando que são possíveis várias transações.



"A situação evolui de forma sólida [...] o que me deixa otimista", acrescentou, indicando que o representante do Comércio norte-americano, Robert Lighthizer, vai reunir-se com a sua homóloga europeia na próxima semana.



No início de julho, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, comprometeram-se a trabalhar em conjunto para "a eliminação de tarifas e de barreiras não tarifárias", mas excluindo o setor automóvel, tendo sido criado um "grupo de trabalho" para preparar um acordo.



Na semana passada, a Comissão Europeia fez saber que pondera cancelar também as taxas alfandegárias para automóveis na condição de os Estados Unidos fazerem o mesmo, mas Trump considerou que essa proposta não é suficiente.