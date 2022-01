Washington rejeita excluir adesão de Kiev à NATO na resposta a Moscovo

Os Estados Unidos rejeitaram esta quarta-feira excluir uma adesão da Ucrânia à NATO, como exigiu a Rússia, mas propuseram o que consideram uma "via diplomática séria" para sair da crise, na sua resposta escrita às exigências de Moscovo.

A carta esta quarta-feira enviada à Rússia oferece "uma via diplomática séria, se a Rússia desejar", disse o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, declarando-se disposto a falar com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, "nos próximos dias".

"Deixámos claro que estamos determinados a manter e a defender a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e o direito dos Estados a escolherem os seus próprios dispositivos de segurança e as suas alianças", afirmou o secretário de Estado norte-americano à imprensa.



NATO avisa Rússia que está "preparada para o pior" se diplomacia falhar

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) avisou esta quarta-feira a Rússia que "está preparada" para o pior caso a via diplomática falhe relativamente à escalada russa face à Ucrânia, garantindo estar já a "aumentar a preparação".

"Estamos agora de novo a dirigir-nos à Rússia para tentar prosseguir um caminho de diálogo e encontrar uma solução política e essa é a razão pela qual enviámos esta noite propostas escritas de 30 aliados da NATO abrangendo uma vasta gama de questões diferentes, mas é claro que, enquanto trabalhamos para uma boa solução, a escalada de tensão também nos faz preparar para o pior", declarou o secretário-geral da Aliança Transatlântica, Jens Stoltenberg.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas, Jens Stoltenberg especificou que os Aliados "não estão iludidos" e, "em paralelo com os esforços na via do diálogo", estão também "a aumentar a prontidão e a preparar as forças", incluindo na região do Mar Báltico e no Mar Negro, onde a Rússia iniciou hoje manobras militares.