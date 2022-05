Web Summit com primeira edição no Rio de Janeiro em 2023

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, anunciou esta terça-feira a realização de uma cimeira tecnológica no Rio de Janeiro em maio de 2023, sendo o seu primeiro evento na América Latina.

O Web Summit Rio ocorrerá entre os dias 01 e 04 de maio de 2023 no centro de convenções Riocentro, foi esta terça-feira anunciado em conferência de imprensa digital que contou com intervenções de Paddy Cosgrave, do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ), António Florêncio.

Paddy Cosgrave apontou que o Brasil "tem sido um gigante adormecido nos últimos anos", mas que houve "uma aceleração nos últimos tempos".

Sobre a duração, o fundador do certame tecnológico apontou para um "compromisso semelhante" ao realizado com Portugal, prevendo a realização do evento por três anos.

De acordo com Cosgrave, a cimeira no Rio de Janeiro será "um evento completamente novo" e não irá colocar em causa os eventos em Lisboa".

Cosgrave garantiu que a Web Summit está "comprometida com Lisboa pelo menos até 2028" e que Portugal "não precisa de se preocupar".

Portugal assinou em 2018 um contrato de 10 anos com a organização com um investimento anual de 11 milhões de euros.

Já no caso do Rio de Janeiro, o prefeito referiu que a cidade não investiu dinheiro de forma direita e conta com o patrocínio do Senac RJ.

Eduardo Paes vê o anúncio da Web Summit Rio como uma "grande oportunidade para trazer empresas para o Rio de Janeiro" e para a criação de "novos trabalhos e novas oportunidades para os jovens".

"Com este anúncio vamos consolidar a nossa posição como um 'hub' para a inovação na América Latina", sublinhou.

Por sua vez, António Florêncio considerou que esta será também uma "chave para o desenvolvimento" do próprio Senac RJ.

Paddy Cosgrave não fecha à porta à expansão da marca Web Summit e das suas cimeiras em contextos regionais, que se somarão à Collision, em Toronto, ou à Rise, em Hong Kong.

"Esperamos, em 2024 e 2025, anunciar novas versões regionais da Web Summit", afirmou Cosgrave, referindo-se a África ou ao Médio Oriente.

Num comunicado divulgado durante a conferência de imprensa, a organização afirma que espera receber 10 mil participantes nesta primeira edição na América Latina.

"A Web Summit Rio será o maior evento de tecnologia no Brasil, que é a nona maior economia do mundo e a única nação latino-americana a constar entre os 10 maiores mercados globais de 'unicórnios'", refere a nota.