Wikileaks divulga ficheiro de segurança após detenção de Julian Assange

Relatório da PJ sobre Maddie McCann e projeto do TGV entre documentos revelados.

Por F.J.G. | 01:30

Um dia após a detenção de Julian Assange, o Wikileaks, site fundado por ele e por Daniel Domscheit-Berg em 2006, libertou esta sexta-feira, na Internet, o imenso arquivo de segurança que mantinha reservado para uma situação de emergência.



Entre os milhares de documentos revelados há alguns relativos a Portugal, nomeadamente um relatório da Polícia Judiciária sobre o desaparecimento de Maddie McCann e mapas dos malogrados projetos de linhas do TGV.



Recorde-se que Assange foi detido na quinta-feira, em Londres, na embaixada do Equador. Este país garantiu asilo ao australiano em 2012, mas decidiu agora retirar-lhe proteção depois de Assange ter, alegadamente, prejudicado os interesses do Equador.



O fundador do Wikileaks enfrenta agora um pedido de extradição dos EUA, que o acusam de conspiração por revelar milhares de documentos secretos entregues por Bradley Manning, ex-analista do Exército norte-americano que entretanto mudou de sexo e de nome.



Um documento que em 2010 deu destaque mundial ao Wikileaks foi o vídeo ‘Assassínio Colateral’, que mostra helicópteros dos EUA a matar jornalistas e civis iraquianos.



PORMENORES

Violação na Suécia

A Justiça sueca pondera reabrir o processo por violação encerrado em 2017 ante a impossibilidade de questionar Assange.



Trabalhistas apelam a May

A trabalhista Diane Abbott instou a primeira-ministra britânica, Theresa May, a bloquear a extradição de Assange para os EUA, pois "informação que revelou era de interesse público".



Equador fez represália

Advogado de Assange afirma que o Equador retirou o asilo como represália pelas alegações de corrupção contra o presidente Lenin Moreno.