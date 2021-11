Will Smith confessa que pensou matar o pai para vingar a mãe, vítima de violência doméstica

O ator Will Smith revelou pela primeira vez detalhes sobre a relação conflituosa com o pai. Num livro de memórias, intitulado "Will", o ator fala sobre o momento em que considerou matar o pai para vingar a mãe, que durante anos sofreu de violência doméstica.A revista People revelou excertos exclusivos do livro, em que o ator dá a conhecer o episódio traumático da infância que o levou a contemplar a possibilidade de matar o pai.Quando tinha nove anos, Will Smith viu o pai agredir a mãe com violência. "Vi o meu pai dar um murro na cabeça da minha mãe com tanta força que ela colapsou", recorda. "Aquele momento, mais do que qualquer outro momento na minha vida, definiu quem eu sou", acrescenta.O ator, de 53 anos, diz sentir-se culpado por falhar em confrontar o pai e proteger a mãe."Em tudo o que fiz desde aquele dia - os prémios, as luzes da ribalta, a atenção, as personagens, os risos - tem havido uma cadeia subtil de pedidos de desculpa à minha mãe por não ter feito nada naquele dia", explica.O ator refere que o Will Smith que o público conhece como "o astro do cinema" é uma construção, "uma personagem cuidadosamente trabalhada e aperfeiçoada" que criou para se proteger, "para esconder o cobarde".A raiva causada por aquele incidente ressurgiu anos mais tarde. Um dia, enquanto cuidava do pai, diagnosticado com cancro, a ideia de o matar passou-lhe pela cabeça.O pensamento surgiu quando o levava de cadeira de rodas do quarto até à casa de banho, que implicava passar por umas escadas. "Podia empurrá-lo e facilmente safar-me", escreve no livro. "Eu sou o Will Smith. Ninguém iria acreditar que o tinha matado de propósito. Sou um dos melhores atores do mundo. A minha chamada para o 911 seria ao nível de um óscar".Apesar da tentatação, o ator mudou de ideias. "As décadas de dor, raiva e ressentimento foram desaparecendo. Abanei a cabeça e continuei o caminho para o levar à casa de banho", conta.Após a morte do pai, Will Smith refletiu sobre o relacionamento entre ambos. "No final de contas não importa o quanto as pessoas te amaram. Só se alcança a felicidade tendo em conta o quanto as amamos".O livro do ator vai ser publicado a 9 de novembro deste ano, nos Estados Unidos.