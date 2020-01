Príncipe William e Harry de costas voltadas. As razões que levaram à zanga entre os dois irmãos

A zanga entre o Príncipe William e o irmão Harry não é nova. Os outrora irmãos cúmplices, estão agora de costas voltadas após uma sequência de desentendimentos.



Mas o que levou os dois irmãos da família real britânica a desentenderem-se de tal forma?







Antes da atriz afro-americana entrar na vida de Harry, este formava com o irmão e a mulher deste um trio que deliciava qualquer um.



Tudo mudou com a chegada de Meghan Markle que fez sobressair a rebeldia do duque de Sussex. A atriz de Hollywood sempre manifestou publicamente as suas opiniões, desde as mudanças climáticas, direitos humanos ou igualdade de género, sem medos da reação de outros.



Essa forma de estar ficou clara quando os duques de Sussex e Cambridge estiveram juntos em palco a promover uma campanha de solidariedade pelo bem-estar mental, Heads Together, onde Meghan acabou por se tornar protagonista causando desconforto.



Em causa estava o facto de Meghan usar o seu novo status real para ser ouvida. Uma coisa que até então não se fazia na realeza.



Naquele momento, a silenciosa Kate ao lado de Meghan deixava de ser notada apesar de estar apenas a seguir um protocolo da família real mantido durante várias gerações.



A primeira situação que levou William e Harry a divergir foi um conselho dado pelo irmão mais velho ao duque de Sussex relativamente a Meghan. William acreditava que o irmão se estava a precipitar com o casamento com a estrela de Hollywood. O duque de Cambridge, mais ponderado, levou oito anos até pedir Kate em casamento. Uma ponderação que Harry não teve uma vez que pediu Meghan em casamento meses após iniciarem o seu relacionamento.



Apesar de ser um conselho cauteloso, e com a intenção de proteger o irmão, Harry não o aceitou bem e a partir daí a relacionamento fraterno mudou. O facto de Meghan e Kate também não terem criado laços fortes de amizade fez com que os dois irmãos também se afastassem.



As diferenças de personalidade e de como se apresentavam e reagiam à vida pública eram tão diferentes que levou os dois casais e, consequentemente, os dois irmãos, a seguirem caminhos opostos.



O anúncio do afastamento da família real por parte dos duques de Sussex foi também fraturante e está a deixar a família real debaixo de muita tensão.