Wondaleaf, eis o primeiro preservativo unisexo

Um ginecologista da Malásia inventou aquele que se acredita ser o primeiro preservativo unisexo do mundo, o 'Wondaleaf'. O preservativo, feito com um material tipicamente utilizado como curativo para feridas, tem um adesivo que se prende ao pénis ou à vagina.



O ginecologista malaio John Tang Ing Chinh disse que o adesivo apenas é aplicado num dos lados do preservativo, de modo a ser reversível e utilizado por qualquer sexo. Tang descreveu o preservativo como "um preservativo normal com uma cobertura adesiva que se fixa à vagina ou ao pénis, além de cobrir a área adjacente, conferindo uma proteção extra", avançou a Sky News.



"Depois de colocado, nem se percebe que ele [o preservativo] lá está", disse Tang. Os preservativos são feitos de poliuretano, um material fino e flexível utilizado em curativos transparentes, resistente e impermeável.





Após vários testes clínicos, Tang disse que espera que o produto esteja disponível online em dezembro.