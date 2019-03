WWF acusada de financiar grupos paramilitares que torturam e matam habitantes locais

Vítimas estão alegadamente envolvidas em atividades de caça furtiva.

22:44

A organização não-governamental de ambiente WWF está a ser acusada de financiar guardas para torturarem e matarem habitantes locais alegadadamente envolvidos em atividades de caça furtiva.A investigação parte do jornal BuzzFeed que acusa a organização alega que vários civis foram mortos a tiros, espancados, agredidos sexualmente e espancados por guardas armados em parques no Nepal e Camarões.

Um dos casos apontados pelo jornal é o da nepalesa Hira Chaudhary, que conta que foi à cadeia ver o marido, Shikharam, um agricultor que estava preso há dois dias e que este se queixou de que ter sido espancado e obrigado a beber água salgada através do nariz e da boca. A nepalesa sublinha ainda que o marido tinha o corpo coberto de cicatrizes.

Os guardas do Parque Nacional de Chitwan, no Nepal, acreditavam que o agricultor tinha ajudado o filho a enterrar um corno de rinoceronte no quintal. Corno esse que nunca foi encontrado. Shikharam morreu nove dias depois.



A investigação acusa ainda alguns funcionários de fechar os olhos aos abusos.

WWF respondeu às acusações alegando que foi aberto um inquérito interno para analisar os casos relatados pelo Buzzfeed e pediu ao jornal para partilhar todas as provas que tenham obtido para sustentar as acusações.