Xerife da Flórida incentiva moradores a dispararem sob saqueadores que invadirem casas

Um xerife da Flórida, nos EUA, incentivou esta segunda-feira os moradores a abrirem fogo contra saqueadores que tentem entrar nas suas casas.



Numa altura em que a violência aumenta com os crescentes distúrbios e protestos pela morte de George Floyd, o afro-americano de Minneapolis morreu às mãos de um polícia, as autoridades deixam o aviso à população.



"Diria-lhe que, se valorizam a vida, não deveriam fazer isso. Como as pessoas do Condado de Polk gostam de armas, elas estão armadas, encorajo-as mesmo a terem armas", referiu Grady Judd numa entrevista.







"Se tentarem invadir as casas para roubar, incendiar, eu recomendo que sejam expulsos pelos moradores com recurso às armas. Deixem a comunidade em paz", avisou Judd.