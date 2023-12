Xi Jinping diz que assegurar boas relações com a Rússia é "escolha estratégica"

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou esta quarta-feira que manter relações robustas com a Rússia é uma "escolha estratégica" e apelou ao aprofundar da cooperação bilateral, durante uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishoustin, em Pequim.

"Manter e desenvolver as relações entre China e Rússia é uma escolha estratégica feita por ambas as partes com base nos interesses fundamentais dos nossos dois povos", afirmou Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

Os dois países devem "ampliar constantemente os efeitos positivos dos seus laços políticos de alto nível" e "aprofundar a sua cooperação nos domínios da economia, comércio, energia, conectividade e outros setores", acrescentou.