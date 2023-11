Xi Jinping diz que EUA não devem apostar contra a China ou interferir nos seus assuntos

O Presidente chinês, Xi Jinping, instou esta quinta-feira os Estados Unidos a "não apostarem contra a China" e "não interferirem nos assuntos internos" do seu país, durante um jantar com empresários norte-americanos em São Francisco.

Xi compareceu no evento depois de se ter reunido horas antes com o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, para tentar estabilizar os laços e evitar que a relação, cada vez mais competitiva, resulte num confronto aberto.

"A China nunca aposta contra os Estados Unidos e nunca interfere nos seus assuntos internos. A China não tem qualquer intenção de desafiar os Estados Unidos ou de destituir o país. Pelo contrário, ficaremos felizes por ver os Estados Unidos confiantes, abertos, em constante crescimento e prósperos", afirmou o líder chinês, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.



O Presidente da China transmitiu ainda "profunda solidariedade" aos Estados Unidos pelo sofrimento infligido pelo consumo e abuso de fentanil.

"Gostaria de vos dizer que a China está profundamente solidária com o povo norte-americano, especialmente com os jovens, pelo sofrimento que lhes é infligido pelo fentanil", afirmou Xi Jinping, num jantar com empresários em São Francisco, que contou com a presença dos presidentes executivos da Tesla e Apple, Elon Musk e Tim Cook, entre outros.