Xi Jinping espera "maior contributo" de Macau e Hong Kong para a ascensão da China

O líder chinês, Xi Jinping, disse este domingo que Macau e Hong Kong vão ter uma "maior" contribuição para a ascensão da China e assegurou a manutenção da fórmula 'um país, dois sistemas' nas regiões semiautónomas.

"Vamos apoiar Hong Kong e Macau a integrarem-se melhor nos planos de desenvolvimento da China e a desempenharem um maior papel na concretização do rejuvenescimento nacional", afirmou Xi, na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista da China (PCC).

Em causa está a construção de uma grande metrópole a partir de Hong Kong e Macau, e nove cidades de Guangdong, através da criação de um mercado único e da crescente conectividade entre as vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas.