Xi Jinping promete aprofundar parceria com Rússia em encontro com líder do parlamento

O Presidente chinês, Xi Jinping, assegurou esta terça-feira à líder da câmara alta do parlamento russo que a China vai continuar a aprofundar a parceria com a Rússia, durante um encontro realizado em Pequim.

"Desenvolver as relações China - Rússia é uma escolha estratégica feita por ambos os lados, com base nos respetivos interesses fundamentais", disse Xi Jinping, citado pela televisão estatal CCTV, a Valentina Matviyenko, presidente do Conselho da Federação Russa, a câmara alta do Parlamento na Rússia.

"Graças aos esforços conjuntos dos dois lados, as relações China - Rússia alcançaram um ritmo de desenvolvimento saudável e estável. A cooperação em vários campos tem avançado constantemente, e as bases da opinião pública e amizade entre as duas sociedades tornaram-se mais fortes ao longo das gerações", observou Xi.