O Presidente chinês, Xi Jinping, foi este domingo formalmente reeleito para um inédito terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, após um congresso histórico que consolidou ainda mais o seu poder e afastou possíveis rivais.Os 2400 delegados confirmaram ainda a nomeação do novo Comité Permanente do partido, formado por sete aliados leais de Xi Jinping, incluindo Li Qiang, até agora secretário do partido em Xangai, que é visto como o próximo primeiro-ministro da China.