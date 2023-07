Yellen visita Pequim para estabilizar relações entre Estados Unidos e China

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou esta quinta-feira a Pequim para uma visita cujo objetivo é melhorar as relações comerciais entre os dois países, desestabilizadas por uma rivalidade crescente.

À chegada à capital chinesa, Yellen foi recebida pelo embaixador norte-americano, Nicholas Burns, e por um alto representante do Ministério das Finanças chinês, Yang Yingming, segundo a AFP.

A visita, prevista até domingo, é a primeira de Janet Yellen à China desde que ocupa este cargo e ocorre poucas semanas após uma viagem similar do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

A deslocação estava prevista há algum tempo, mas não pôde concretizar-se devido a um aumento da tensão provocado pelo balão chinês que foi abatido quando sobrevoava território norte-americano.

O objetivo é alargar o intercâmbio entre os dois países, evitar más interpretações recíprocas e ampliar a cooperação em questões ligadas à economia mundial, às alterações climáticas ou à crise da dívida dos países emergentes e em desenvolvimento, segundo o Departamento do Tesouro.

Na sexta-feira, Yellen deve ser recebida pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pelo ex-vice-primeiro-ministro Liu He e participar num jantar organizado pelo antigo governador do banco central chinês Zhou Xiaochuan, disse aos jornalistas um alto responsável do Tesouro que pediu anonimato.

Os analistas também avançam a possibilidade de um encontro com o novo vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nomeado em março passado.

A visita, que tem lugar num contexto de recuperação económica vacilante do lado chinês e de aumento das taxas de juro do lado norte-americano, deve permitir que as duas partes sondem as perspetivas de crescimento que existem.