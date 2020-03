A icónica música de Gerry & The Pacemakers, "You'll Never Walk Alone", foi transmitida à mesma hora em centenas de rádios por toda a Europa numa clara mensagem de união na luta contra o coronavírus.Uma ideia que começou com a rádio holandesa 3FM e que rápidamente se espalhou pela Europa, chegando às BBC Radio no Reino Unido.A "You'll Never Walk Alone" - nunca caminharás sozinho - foi transmitida às 07h45 desta sexta-feira.