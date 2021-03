Youtube elimina 30 mil vídeos com informações falsas sobre vacinas da Covid-19

O Youtube (maior plataforma de partilha de vídeos online) excluiu 30 mil vídeos que divulgam notícias ou informações falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. O site descobriu vídeos publicados em outubro de 2020 que incitam ao negacionismo da doença do coronavírus e as doses de vacinas que estão a ser administradas por todo o mundo.O Youtube reforçou as regras da comunidade, no sentido de evitar o fenómeno da desinformação, e proibiu conteúdos que contradizem as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre as vacinas e o processo de vacinação.