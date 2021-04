Youtube remove vídeo de Bolsonaro sobre tratamento ineficaz para a Covid-19

A plataforma digital do Youtube removeu um vídeo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelo seu conteúdo relativamente à Covid-19, segundo avança a Folha de São Paulo.Apesar da nova política do Youtube, que proíbe vídeos que recomendem o uso de hidroxicloroquina ou ivermectina para o tratamento ou prevenção do coronavírus, continuam a surgir publicações desse tipo por parte de Bolsonaro.A plataforma apagou o conteúdo por este ir contra as normas apresentadas pelo Youtube na semana passada. Apesar disso, continua disponível na rede social Facebook.