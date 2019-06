Youtuber condenado a prisão por dar bolachas com pasta de dentes a sem-abrigo

Um Tribunal Penal de Barcelona condenou Kanghua Ren, um youtuber conhecido como ReSet, a 15 meses de prisão por, em 2017, ter dado bolachas recheadas com pasta de dentes a um sem-abrigo.Quando o fez, o jovem gravou um vídeo e partilhou-o no YouTube. Agora, é acusado de violar a integridade moral do homem.De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Ren tem ainda de pagar uma indemnização de 20 mil euros euros à vítima pelos danos causados. O youtuber tem também de fechar o canal online durante cinco anos.A mesma publicação avança que o episódio ocorreu no âmbito de um desafio que surgiu em 2017, com o intuito de captar a atenção dos seguidores.Ren encontrou o sem-abrigo, de nacionalidade romena, na rua e além das bolachas deu-lhe também 20 euros. Depois de comer, o homem ter-se-á sentido mal porque sofria de problemas de estômago.Depois de ter partilhado o vídeo no canal de Youtube, o jovem recebeu muitas críticas e comentários negativos. As autoridades tiveram conhecimento da ocorrência e investigaram o caso.Para Ren, os vídeos serviam como uma fonte de rendimento.