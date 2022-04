YouTuber destrói avião pessoal para conseguir visualizações

Um YouTuber viu a sua licença de aviação ser anulada depois da Administração Federal de Aviação dos EUA concluir que despenhou o seu avião com o objetivo de ganhar visualizações online.A 24 de novembro de 2021, Trevor Jacob estava a sobrevoar a floresta nacional Los Padres, na Califórnia, quando a hélice do seu avião monomotor deixou de funcionar.No vídeo que gravou para o seu canal de YouTube, afirmou: "Estou sobre as montanhas e estou com o motor desligado." De seguida saltou de paraquedas do avião enquanto usava um bastão de selfie para filmar a queda e a aterragem em campo aberto. Existem ainda imagens do avião vazio em direção às montanhas antes de cair do deserto.Desde que Trevor Jacob publicou o vídeo Despenhei o meu avião, em dezembro, já teve mais de 2,2 milhões de visualizações.A 11 de abril, a Administração Federal de Aviação concluiu que o incidente se deveu a "falta de cuidado, julgamento e responsabilidade" e que Trevor Jacob escolheu "saltar do avião apenas para conseguir gravar as imagens do acidente". Esta declaração foi justificada pelo facto de existirem várias câmaras colocadas no interior e no exterior do avião, incluindo uma apontada para a hélice.Outras evidências dadas pela Federação para decidir foi o facto de Trevor Jacob já ter colocado uma mochila paraquedas antes de o voo começar, ter aberto a porta do avião antes de alegar que o motor tinha falhado, não ter tentado entrar em contacto com o controlo de tráfego aéreo e não ter tentado reiniciar o motor.Foi também provado que Trevor Jacob conseguiu encontrar os destroços do avião, para os eliminar, e recuperar todas as câmaras anexadas ao avião.Em conclusão, a licença de pilotagem de Trevor Jacob foi revogada e o YouTuber foi informado que "se não entregar os seus certificados imediatamente estará sujeito a outras ações legais, como uma coima de 1.54 euros (1.644 dólares) por dia". Ficou ainda proibido de se recandidatar a outra licença de aviação durante um ano.Como resposta a estas sanções, Trevor Jacob publicou um vídeo no YouTube afirmando: "Nunca pensei que publicar um vídeo de uma aventura iria iniciar tantas penas. A comunidade da aviação tem sido muito dura comigo, estou a pensar em desistir porque sou odiado."O atual YouTuber é também atleta de snowboard e outros desportos radicais e representou os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de inverno de 2014.