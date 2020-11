'Youtuber' destrói Pagani Huayra do pai avaliado em 3 milhões de euros

Nada como espatifar por completo o hiper carro do pai comprado há cinco meses, quando se exibia numa avenida em Dallas.

O acidente aconteceu há uma semana na capital americana do petróleo. Ao volante do Pagani Huayra Roadster estava Gage Gillian, de 17 anos, que gere o canal GG Exotics.

Aparentemente, o youtuber decidiu ir dar uma volta para exbir-se com o hiper carro que o pai tinha recebido em Junho.

Nos vídeos que rapidamente inundaram as redes sociais é impossível perceber se mais alguma viatura esteve envolvida no acidente.

Perceptível nas imagens é que ficou completamente destruída toda a parte frontal deste hiper modelo, avaliado em mais de 3 milhões de euros e limitado a uma produção de 100 unidades.

Felizmente, de acordo com o amigo que acompanhava Gage Gillian, ambos saíram do Pagani pelo seu próprio pé, apenas com ferimentos ligeiros.

O mesmo já não se poderá dizer do bólide mas fica a ressalva: Tim Gillean, pai do youtuber, é um multimilionário que guarda na garagem super carros de sonho.



McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, Rolls-Royce Dawn e Lamborghini Urus são alguns dos modelos que fazem parte da colecção.



Coincidência ou não, o centésimo e último Pagani Huayra Roaster saiu há quase duas semanas da linha de montagem, pondo fim à produção do modelo revelado há três anos no salão automóvel de Genebra.