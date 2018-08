Youtuber mata criança de 12 anos após colisão violenta

Jovem enfrentava problemas psicológicos aquando do acidente, nos Estados Unidos.

O youtuber McSkillet seguia a 160 km/ h quando colidiu com outra viatura e provocou a morte a uma criança de 12 anos e uma mulher de 43. O jovem acabou por morrer após a colisão violenta que terminou com o carro em chamas, esta sexta-feira, na Califórnia, nos Estados Unidos.



Além das três vítimas mortais, foram registados oito feridos no local do acidente.

McSkillet tornou-se famoso depois de arrecadar fortunas com personalizações de armas no videojogo "Counter-Strike: Global Offensive". Recentemente, o jovem de 18 anos terá sido expulso da comunidade do jogo o que o afetou bastante tanto a nível profissional como psicológico.

Imprensa internacional avança que o despiste fatal pode ter sido intencional, devido à depressão que McSkillet enfrentava.