Youtuber morre após acidente em trotineta elétrica em Londres

Emily Hartridge, youtuber e apresentadora de televisão, morreu aos 35 anos nas ruas de Londres, num acidente de trotineta elétrica. A morte da inglesa foi revelada na conta oficial de Instagam, com uma mensagem partilhada pelos familiares.



"Olá pessoal. Esta é uma coisa horrível de vos contar pelo Instagram, mas sabemos que muitos de vocês esperavam ver a Emily hoje, e esta é a única maneira de vos contactar a todos. Emily envolveu-se num acidente ontem e acabou por morrer mais tarde", pode-se ler na mensagem deixada aos seguidores.





Formada em Educação Física, Emily ficou conhecida através dos programas sobre exercício físico e saúde, transmitidos no canal britânico Channel 4. Ao mesmo tempo, também tinha um canal de Youtube com mais de 345 mil subscritores.

De acordo com o site britânico MetroUK, este foi, ao que tudo indica, o primeiro acidente com trotinetas elétricas no Reino Unido.

Segundo o relato do hospital responsável pelo envio das ambulâncias ao local, as duas ambulâncias chegaram em menos de quatro minutos após serem contactadas. No entanto, "infelizmente, apesar dos nossos esforços, a mulher morreu no local".

O Departamento de Transportes da cidade de Londres também divulgou um comunicado em que lamentou o acidente. "Enviamos as nossas simpatias a todos os envolvidos neste acidente trágico e estamos disponíveis a prestar todo o apoio à polícia durante a investigação".