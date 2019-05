Youtuber obriga mãe a beijá-lo na boca para ganhar visualizações na Internet

O youtuber americano, Chris Monroe, voltou a deixar vários internautas chocados. Na semana passada, lançou um vídeo em que beijava uma rapariga que dizia ser a sua irmã. Muitos utilizadores do Youtube ficaram chocados, mas o jovem não tardou até publicar esta semana, um outro vídeo, a beijar a mãe na boca.

Intitulado como "beijar a minha mãe na brincadeira", as imagens no seu canal de Youtube, mostraram o jovem americano a perseguir uma mulher pela casa com o objetivo de a beijar. A ideia era conseguir ultrapassar as visualizações do vídeo anterior, em que aparecia a beijar a irmã.

Após várias tentativas para impedir o filho, a mãe acabou por concordar e o vídeo tornou-se ainda mais viral ao anterior, contando com 1 264 631 visualizações até à data.

O facto de o jovem ter feito mais um vídeo a beijar um suposto membro de família deixou alguns fãs revoltados e insatisfeitos com o conteúdo produzido.