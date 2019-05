Youtuber viaja de Liverpool a Madrid em carro de 45 euros para ir à final da Liga dos Campeões

Um youtuber, adepto do Liverpool, decidiu viajar até Madrid num carro que comprou por 45 euros, só para assistir à final da Liga dos Campeões.



O preço do bilhete de avião, a rondar os 905 euros, levou Simon Wilson a excluir a hipótese de voar e a tomar a decisão de comprar o veículo online.

Após conseguir a entrada para a final da competição milionária, este adepto dos 'reds' aventurou-se e, juntamente com o seu irmão, rumou até à capital de Espanha.

O automóvel comprado por Simon é um Skoda Favorit GLXI e tem mais de dez de anos. O desenrolar do percurso está a ser publicado no YouTube e no Twitter.

É já este sábado, pelas 20h00, que se realiza a final da maior competição do futebol mundial, protagonizada pelo Liverpool e o Tottenham, no Estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid.

São esperados mais de 100 mil ingleses na cidade espanhola, o que fez disparar significativamente os preços dos bilhetes dos aviões.