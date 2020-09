Youtubers pagam 80 mil euros para anunciar sexo do filho no prédio mais alto do mundo.

As festas para revelar o sexo dos bebés, organizadas durante a gravidez, têm vindo a ganhar popularidade nos últimos anos, com os pais - e todos os convidados - a saberem, pela primeira vez, se vão ter um menino ou uma menina. Por normal, o sexo do bebé é revelado por fumo azul ou rosa, recorrendo a balões ou, em alguns casos, a fogo-de-artifício.

Mas porque há sempre quem queira mais, acaba de acontecer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a festa de revelação de sexo mais excêntrica de sempre. A culpa é de um casal de youtubers Anas e Asala Marwah local, que terá pago uns impressionantes 80 mil euros para usar o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, como parte da celebração.

O casal, que soma mais de 7 milhões de seguidores no YouTube e 2,5 milhões de seguidores no Instagram, usou a torre com 828 metros de altura para projetar uma animação bastante dramática que culminou com o anúncio de que iam ter um menino.

Queríamos fazer algo único e memorável, algo que pudéssemos ver no futuro e recordar o que construímos como família, disse o casal.

O momento ficou registado em vídeo, publicado na conta de YouTube de ambos, denominada Anasala Family, e rapidamente se tornou viral: em três dias já soma quase 16 milhões de visualizações.