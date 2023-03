Zebra foge de jardim zoológico na Coreia do Sul depois da morte dos pais

Uma zebra, de três anos de idade, escapou de um jardim zoológico em Seoul, na Coreia do Sul, esta semana, depois dos pais terem falecido.O animal, chamado Sero, ficou deprimido após a morte dos pais e começou a recusar comer. Segundo o Washington Post, Sero escapou do seu recinto na quinta-feira à tarde, depois de partir as vedações de madeira. Foi depois visto a correr pelas ruas movimentadas de Seul, para choque das testemunhas. Aos meios locais, um condutor disse que a zebra circulava pela estrada quando esbarrou contra o seu carro.Após ter sido dado como desaparecido, por funcionários do jardim zoológico, Sero foi localizado pelos bombeiros, perto de uma bicicleta partida, que os operacionais suspeitam ter sido obra do animal. Foi sedado e capturado três horas depois da fuga.Sero encontra-se saudável de volta ao seu recinto, disse um funcionário do jardim zoológico, citado pelo Washington Post.