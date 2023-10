As autoridades ucranianas confirmaram, esta quinta-feira, que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para visitar Portugal.De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República Portuguesa, a mesma fonte comunicou que a decisão de Zelensky de participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia em Granada, Espanha, foi tomada no último momento e que a visita será muito curta. "Paralelamente, confirmaram que o Presidente ucraniano aceitou o convite do Presidente da República para visitar Portugal", refere a nota.