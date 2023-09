Zelensky acusa Moscovo de raptar crianças ucranianas e ensiná-las a odiar a Ucrânia

No seu discurso, na 78.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o presidente ucraniano apelou à união de todos para "derrotar" a Rússia, "para que o mundo se possa concentrar nos desafios globais".De acordo com a Reuters, Zelensky anunciou também, esta terça-feira, estar a preparar uma cimeira mundial para a paz.O líder ucraniano acusa também Moscovo de estar a tentar manipular a escassez global de alimentos para obter o reconhecimento internacional das terras que tomou de Kiev.Zelenskiy critica a Rússia pelo que disse ser uma "tentativa de transformar em arma a escassez de alimentos no mercado global em troca do reconhecimento de alguns, se não todos, os territórios capturados".