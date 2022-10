"O direito à alimentação e à vida sem fome são direitos fundamentais para todas as pessoas do planeta. Por isso, as tentativas da Rússia para exacerbar a crise alimentar são também uma agressão contra cada habitante da Terra", afirmou Volodymyr Zelensky, em comunicado.

Segundo Zelensky, a exportação de cereais está a ficar "mais tensa" a cada dia que passa, uma vez que Moscovo está a fazer "tudo" para atrasar o processo, no sentido de "incitar deliberadamente a crise alimentar".