Zelensky agradece a António Costa o apoio de Portugal ao sistema energético

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu esta segunda-feira ao primeiro-ministro português, pelo apoio ao sistema energético da Ucrânia, referindo que falou com António Costa sobre cooperação em segurança.

"Conversámos sobre cooperação em segurança. Agradeci-lhe a prontidão com que forneceu apoio efetivo ao sistema energético da Ucrânia", escreveu Zelensky na sua conta na rede social Twitter, referindo-se a uma conversa com o chefe do Governo português.

O sistema energético ucraniano tem sido fortemente afetado por diversas vagas de ataques russos dirigidos às infraestruturas essenciais do país, provocando frequentes e sucessivos apagões, bem como restrições no acesso a energia para o aquecimento da população.