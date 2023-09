Zelensky antecipa "inverno difícil" em encontro com Blinken

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira que espera um "inverno difícil" no seu país, durante uma reunião em Kiev com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken.

"Espera-nos um inverno difícil (...) Talvez tenhamos uma nova experiência. Mas estamos felizes por não o enfrentarmos sozinhos. Faremos isso com os nossos parceiros", disse Zelensky a Blinken, agradecendo aos Estados Unidos pela sua assistência à Ucrânia, mencionando em particular o setor de energia, que foi alvo de ataques sistemáticos da Rússia durante a estação fria no ano passado.

O Presidente ucraniano afirmou que cada visita a Kiev de um líder dos Estados Unidos "é uma grande mensagem de apoio" e pediu a Blinken para transmitir esta mensagem ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, expressando gratidão à Casa Branca e ao Congresso pelo apoio bipartidário e "grande unidade" em torno da Ucrânia.