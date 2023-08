Zelensky lembra Lula que "a guerra não é no Brasil" e afasta concessões territoriais

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lembrou esta terça-feira o homólogo brasileiro, Lula da Silva, que os ucranianos são vítimas da invasão russa e que "a guerra não é no Brasil", afastando concessões territoriais e pedindo respeito pelos estados independentes.

"A guerra é em concreto na Ucrânia, as vítimas são concretamente os ucranianos. Não são os brasileiros, ou outros europeus, nem americanos. São concretamente dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, que morreram ou ficaram feridas, são as nossas casas que foram atacadas ou bombardeadas, não as casas do Brasil ou de outros países", afirmou Zelensky numa passagem de uma entrevista à RTP, que será transmitida na íntegra esta terça-feira à noite.

Quando instado a comentar declarações de Lula na Silva na semana passada na Cimeira dos BRICS que "o Brasil não contempla fórmulas unilaterais para paz", o líder ucraniano afirmou que "para se dizer alguma coisa, é preciso perceber quem é a vítima e quem é o agressor", acrescentando: "Não é uma forma unilateral, é uma formula do país que sofre com tudo isso, que sofre com a guerra e no território no qual a guerra se desenvolve. Ponto".