O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta quarta-feira, em discurso gravado para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, que foram cometidos crimes contra sua nação e que Kiev quer "castigos justos" para a Rússia."Foram cometidos crimes contra a Ucrânia e nós exigimos castigos justos. Foram cometidos crimes contra as nossas fronteiras estatais. Foram cometidos crimes contra a vida do nosso povo. Foram cometidos crimes contra a dignidade das nossas mulheres e dos nossos homens. Foram cometidos crimes contra os valores que fazem de todos nós uma comunidade das Nações Unidas"."A Ucrânia quer a paz. A Europa quer a paz. O mundo quer paz e nós vemos quem é o único que quer a guerra. Há apenas uma entidade entre todos os estados membros da ONU que diria agora, se pudesse interromper o meu discurso, que está feliz com esta guerra, com a sua guerra"."Este é o primeiro item da nossa fórmula de paz: castigo. Punição pelo crime de agressão. Punição pela violação de fronteiras e integridade territorial, punição que deve ser aplicada até que a fronteira internacionalmente reconhecida seja restaurada, até que a agressão termine e até que os danos e perdas pela guerra sejam totalmente compensados"."O segundo item da nossa fórmula de paz é a proteção da vida, através dos meios disponíveis e permitidos pela Carta das Nações Unidas" e acrescentou que o terceiro item da fórmula de paz ucraniana é "a restauração da segurança e da integridade territorial"."O quarto item é a garantia de segurança. Cada nação tem direito a garantias de segurança, não apenas a maior nação, não apenas as mais afortunadas. E o quinto item é a determinação, algo sem o qual os outros quatro itens não funcionarão".O presidente ucraniano foi aplaudido de pé, por vários delegados presentes na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas. A delegação russa permaneceu sentada.