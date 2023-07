Zelensky pede à Turquia e ONU que mantenham acordo dos cereais sem a Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira à ONU e à Turquia para que prorroguem, sem a participação da Rússia, a iniciativa que permite a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, após a saída de Moscovo.

"Enviei cartas oficiais ao Presidente da Turquia [Recep Tayyip] Erdogan e ao secretário-geral da ONU, [António] Guterres, com a proposta de continuar a Iniciativa dos Grãos do Mar Negro ou o seu equivalente em formato trilateral", realçou Zelensky, no seu habitual discurso noturno dirigido à nação.

As autoridades de Kiev pretendem que a comunidade internacional garanta, mesmo sem o acordo de Moscovo, a liberdade de navegação no Mar Negro, violada pelo Exército russo desde que lançou a invasão militar em larga escala da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.