Zelensky pede ao governo para considerar legalização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ao governo esta terça-feira para averiguar se os casamentos entre pessoas do mesmo sexo deviam ser legalizados. No entanto, salientou que disse a decisão não vai ser tomada enquanto o país estiver em guerra.Kiev tem aumentado o apoio aos direitos LGBTQ+ desde que os líderes apoiados pelo Ocidente chegaram ao poder em 2014. O Parlamento aprovou a legislação em 2015 que proibe a discriminação no local de trabalho, mas não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo."Pedi ao Primeiro-Ministro (Denys) Shmyhal que abordasse a questão levantada numa petição eletrónica e que me informasse das decisões relevantes", referiu o presidente ucraniano num decreto presidencial, citado pela Reuters.De acordo com um inquérito do grupo sociológico "Rating" publicado em agosto de 2021, 47% dos inquiridos ucranianos tinham uma opinião negativa sobre a comunidade LGBTQ+.A constituição ucraniana define o casamento como sendo apenas entre um homem e uma mulher.A Rússia criminalizou a "propagação" de orientações sexuais não-tradicionais a crianças desde 2013. A lei tem sido utilizada para impedir as marchas do orgulho gay e deter os activistas dos direitos dos homossexuais.