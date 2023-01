Zelensky pede aviões militares aos aliados por considerar que tanques não são suficientes

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta sexta-feira aos aliados que forneçam aviões militares à Ucrânia por considerar que os tanques enviados não são suficientes.Enquanto Moscovo continua a ameaçar os países ocidentais por autorizarem o fornecimento de tanques à Ucrânia, o presidente ucraniano já passou à "próxima fase" e pede que sejam enviados aviões militares para o combate no seu país, de acordo com o jornal espanhol ABC.No início da guerra, os Estados Unidos da América estavam cautelosos sobre que armas deviam enviar para apoiar a Ucrânia no conflito para não serem acusados de se envolverem diretamente na guerra. O paradigma atual é totalmente diferente e o presidente norte-americano, Joe Biden, após autorizar o envio de tanques para o conflito no leste da Europa, já admite a possibilidade de enviar também aviões militares para apoiar as tropas ucranianas.Zelensky agradeceu aos seus aliados na noite de quarta-feira pela decisão da Alemanha e dos EUA de enviarem tanques Leopard e Abrams, respetivamente, para auxiliarem o exército ucraniano, além de permitirem que outros países também pudessem enviar veículos militares.Mas relembrou imediatamente que já tinha pedido mais veículos de guerra a Jens Stoltenberg, o Secretário-Geral da NATO. "Precisamos de trazer um carregamento de aviões militares para a Ucrânia", disse o presidente ucraniano. "Isto é um sonho e é uma tarefa", acrescentou.