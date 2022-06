O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu esta quinta-feira ao Ocidente para enviar mais armas para ajudar a Ucrânia a virar o curso da guerra contra a Rússia e recuperar o território ocupado.









“Precisamos de mais armas para podermos forçar um ponto de viragem nesta guerra”, apelou Zelensky num discurso por videoconferência num fórum de segurança na Eslováquia. O líder ucraniano lembrou que a Rússia ocupa neste momento cerca de 20% do território ucraniano e que a linha da frente se estende por mais de mil quilómetros. “Estamos a defender o nosso território contra quase todo o Exército russo. Todas as formações militares russas prontas para o combate estão envolvidas nesta agressão”, frisou Zelensky, afirmando que cerca de 100 militares ucranianos morrem em combate todos os dias e outros 500 ficam feridos.

A Rússia acusou na quarta-feira o Ocidente de “atirar lenha para a fogueira” com o envio de armas cada vez mais poderosas para a Ucrânia. O Kremlin referia-se à decisão do Presidente Joe Biden de autorizar o envio de quatro sistemas avançados de lançamento de rockets HIMARS, com um alcance de 80 quilómetros. Os EUA estão ainda a estudar a possibilidade de vender à Ucrânia drones armados MQ-1C ‘Gray Eagle’, que podem ser armados com mísseis antitanque ‘Hellfire’ e são superiores aos drones turcos Bayraktar que as forças ucranianas têm usado com grande eficácia para destruir os blindados russos.









Leia também Zelensky agradece ajuda militar polaca e acolhimento de refugiados A Rússia garantiu esta quinta-feira que o envio de mais armamento ocidental “não irá alterar os parâmetros” da sua operação militar especial, que esta sexta-feira cumpre 100 dias, mas avisou que esse reforço “irá causar mais sofrimento à Ucrânia”. Num claro aviso, quatro mísseis russos atingiram esta quinta-feira de madrugada duas vias ferroviárias nos arredores de Lviv que são usadas para transportar armamento ocidental, num ataque que fez pelo menos cinco feridos e causou danos significativos.

Entretanto, as forças russas continuavam esta quinta-feira a tentar tomar a cidade de Severodonetsk, na província de Lugansk, e lançaram um novo avanço sobre as cidades de Kramatorsk e Sloviansk, na região de Donetsk.



Rússia garante segurança de cerais

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que vai garantir a segurança dos navios carregados de cereais que deixarem os portos ucranianos através de corredores humanitários.