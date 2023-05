Zelensky nega a perda de Bakhmut para a Rússia

A Ucrânia afirmou este domingo que ainda está a lutar pelo controlo de Bakhmut, depois de Volodymyr Zelensky ter dito que a cidade permanecia "apenas nos nossos corações".Questionado sobre se a Ucrânia ainda tinha o controlo de Bakhmut, depois da Rússia ter reivindicado, este sábado, o domínio total da cidade, Volodymyr Zelensky, respondeu que "achava que não", de acordo com a Reuters.O assessor de comunicação do presidente russo veio esclarecer a resposta do líder ucraniano surge no seguimento de uma questão colocada por um jornalista que dava conta que "os russos disseram que tomaram Bakhmut".Numa publicação na sua conta oficial de Facebook, Sergii Nykyforov, garante que a resposta "acho que não" seria a negar a captura de Bakhmut.Depois da Rússia ter reivindicado a cidade ucraniana, este sábado, marcando "o fim da batalha mais longa e sangrenta dos 15 meses de guerra", Zelensky diz ser "uma tragédia"."Não há nada neste sítio", acrescentou.