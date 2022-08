"É um país muito poderoso e uma economia poderosa. Isso pode influenciar a Rússia política e economicamente. E a China é também um membro permanente do conselho de segurança da ONU.”









É desta forma que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, olha para o gigante asiático e para a forma que pode influenciar o curso da guerra que a Rússia trava no seu país. Recordando que a Ucrânia sempre manteve boas relações com a China, Zelensky revelou ser seu desejo falar com o líder chinês, Xi Jinping, no sentido de obter o seu apoio para o fim do conflito que se trava na Ucrânia.

O momento, contudo, não será o melhor. As atenções chinesas estão concentradas em Taiwan, que recebeu por estes dias a visita de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, uma presença entendida pela China como uma provocação, já que considera o território como parte integrante do país.









Leia também Governo de Taiwan diz que China lançou 11 mísseis junto à costa da ilha Numa demonstração de força, a China iniciou esta quinta-feira exercícios militares, que incluem fogo real, nas imediações de Taiwan. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, vários mísseis foram lançados para a água em simulacros na costa Norte, Sul e Leste do território. Uma informação confirmada pela televisão chinesa, a CCTV. “Os exercícios estão a começar”, anunciou o canal estatal. Cinco mísseis balísticos terão mesmo atingido a Zona Económica Exclusiva do Japão.

Segundo vários analistas, este novo foco de tensão mundial não ajuda à resolução do conflito na Ucrânia, mesmo considerando que a ameaça chinesa de invasão de Taiwan não passe disso mesmo. Com os Estados Unidos a garantirem o seu total apoio a Taiwan, nomeadamente ao nível do armamento, uma guerra poderia ter consequências ainda mais dramáticas que a invasão russa da Ucrânia está a ter.



EUA aprova adesão da Finlândia e da Suécia à NATO

O Senado norte-americano votou e ratificou quarta-feira a resolução para a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO. A luz verde dos EUA junta-se assim aos 22 Estados-membros da NATO que já ratificaram a adesão dos países nórdicos, entre os trinta necessários. A decisão histórica dos países de prescindir da sua neutralidade perante a invasão russa da Ucrânia fortalece a união do bloco europeu.