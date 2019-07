O médio do Arsenal Mesut Özil estava dentro do seu Mercedes G-Class SUV no momento em que dois assaltantes armados com facas tentaram fazer 'carjacking'. O colega de equipa Sead Kolasinac decidiu sair do carro e afastou os ladrões num ato de coragem.Özil terá mesmo fugido e ter-se-á refugiado num restaurante. Por outro lado, Kolasinac não ficou intimidado pelo assaltante e fez-lhe frente.As imagens foram captadas por uma câmara de vigilância e já estão a tornar-se virais nas redes sociais.