Zimbabwe foi às urnas nas primeiras eleições sem Mugabe

Povo acorreu às mesas de voto em massa após mais de 30 anos de ditadura.

O Zimbabwe foi esta segunda-feira às urnas nas primeiras eleições desde a deposição, em novembro de 2017, de Robert Mugabe, o homem que durante mais de 30 anos dominou o país com punho de ferro. Com a contagem ainda em curso, o principal candidato da oposição, Nelson Chamisa, do Movimento para a Mudança Democrática (MDC), acusou a comissão eleitoral de manipular os resultados ao dificultar a votação nas grandes cidades, onde o MDC tem os centros de apoio.



As críticas fazem temer tensões e violência quando hoje forem anunciados os resultados parciais da primeira volta (a segunda, se nenhum candidato tiver maioria, terá lugar em setembro).



O presidente interino, Emmerson Mnangagwa, aliado de Mugabe durante décadas, mas que contribuiu para a deposição, nega fraude. "Posso assegurar que este país desfruta de um espaço democrático como nunca teve", afirmou.



A euforia com a nova liberdade levou milhares de pessoas a acorrer às urnas desde manhã cedo, formando longas filas.



Chamisa garante que se a voz do povo for ouvida será ele o vencedor: "A voz que falará mais alto é a da mudança".



Mugabe quebrou o silêncio a que se tinha votado para anunciar que votaria na oposição. Mnangagwa acusou-o, de imediato, de ter firmado um acordo com Chamisa.