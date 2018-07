Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zoo nega pintura em burro para se parecer com uma zebra

Estudante egípcio partilhou fotos do animal e levantou a polémica no Facebook.

01:21

Mahmoud Sarhan, um estudante egípcio, partilhou no facebook uma imagem de uma zebra que se parecia com um burro. A fotografia levou muitos internautas a questionarem-se se era mesmo uma zebra ou se era um burro pintado.



O estudante referiu mesmo que ambos os animais que estavam naquele local tinham sido pintados.



Vários especialistas concordaram com a opinião do estudante o que levou a gerência do International Garden Park, no Cairo, a esclarecer a questão.



O diretor do jardim zoológico após ser contactado por uma rádio local afirmou que não se trata de um animal "falsificado".



Não é a primeira vez que um zoo é acusado de "falsificar" animais para enganar o público.



Em 2010, um zoo em Gaza terá alegadamente pintado dois burros que tinha comprado por cerca de 600 euros. Estas ações acontecem porque a compra de uma zebra pode custar cerca de 30 mil euros.