O leitor de sempre do Correio da Manhã sabe do que falo: apaixonei-me pelos jornais no bilhete postal de Vítor Direito. Devorava os pequenos textos da página 2 de qualquer CM que encontrasse ao acaso.



Era um espanto a forma como tudo podia ser dito numa só linha, num parágrafo singelo, numa breve ideia que rasgava a imaginação. Começou aí a minha ligação ao Correio da Manhã.





A partir de hoje, falarei com os leitores neste pequeno recanto, um espaço que invoca e resgata essa nossa memória mais longínqua. Fazemos parte de uma comunidade de afetos que valoriza a imprensa escrita, e nela, acima de tudo, o. Não estamos disponíveis para abdicar do valor acrescentado que os jornais trazem à democracia.

Partilhamos esta paixão pelo CM, uma paixão pelos factos, pela independência e pela isenção jornalística.



